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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تواضروس: تأثرت بالبابا شنودة ولا أرغب في إنتاج فيلما عن حياته

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقس

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الشخصيات التي أثرت في حياته، قائلا إنه تأثر بمعلمته في المرحلة الابتدائية وبـ كاهن الكنيسة وببعض الأصدقاء ورئيس الدير.

 

وأدرف البابا تواضرس، خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي “أحمد الطاهري”: "تأثرت بالبابا كيرلس السادس دون أن أراه، وتأثرت أيضا بـ البابا شنودة الثالث الذي كان متكلما وشاعرا وله خدمة واسعة مع الكنيسة.

 

وأضاف أن البابا شنودة كان محبا للرهبنة، متابعا: “اتجاهنا للحياة الرهبانية كان بفضل البابا شنودة وحبه لها”.

 

وأكد أنه يرحب بفكرة إنتاج فيلم عن حياة البابا شنودة الثالث ولكن ليس الآن، لأن صورة البابا شنودة مازالت حاضرة في الأذهان ولن يستطيع أن يصل إليها أي منتج أو ممثل.

 

وتابع: “أنا متأكد أن أي فيلم عن حياة بابا شنودة سيقدم الآن سيتم رفض معظمه، ولذلك لا أنصح بإنتاج الفيلم الآن”.

البابا تواضروس الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية اخبار التوك شو

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