أزمة المهاجرين.. بيان عاجل من العراق بشأن عودة مواطنيه من بيلاروسيا

أعلنت وزارة خارجية العراق، اليوم الأحد، تسيير أول رحلة عودة للعراقيين من بيلاروسيا في 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن “العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري، ونحن مع العودة الطوعية".

وأشار الصحاف إلى أنه تم اتخاذ "حزمة من القرارات بحسب تطورات ملف المهاجرين، وهناك تحركات سياسية ودبلوماسية واسعة ".

وأكد أن "الملف اتخذ طابعا سياسيا، وهناك عمليات منح غير قانوني لسمات الدخول إلى بيلاروسيا".

كما شدد الصحاف على أن المجموعات الهشة من المهاجرين العراقيين وقعت فريسة لشبكات التهريب.

قال وكيل نائب وزير الهجرة والمهاجرين في العراق، كريم النوري، إن العراق سيسهل عبر السفارة في روسيا، عملية إرجاع المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بيلاروسيا.

وأضاف: "سننقل من يريدون العودة إلى العراق، سنقوم بتسهيل ذلك من خلال السفارة العراقية في روسيا لأن العراق ليس لديه سفارة في بيلاروسيا".