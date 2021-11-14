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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

احترسوا من هذا الفخ.. البابا تواضروس يوجه رسالة هامة لـ الشباب.. فيديو

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

وجه البابا تواضروس الثاني نصيحة لـ الشاب المصري، قائلاً: "فترة الشباب هي أجمل فترة في حياتنا، وأجمل قطاع ممكن أن نخدمه هو قطاع الشباب".

وناشد البابا تواضروس الثاني خلال حوار خاص مع "إكسترا نيوز"، الشباب المصري قائلاً: "بطلب منكوا انكوا تعيشوا زمانكوا ، وإنكوا تقرأوا التاريخ لأنه خير معلم للإنسان".

وتابع البابا قائلاً: "كلمة history، معناها his story .. قصته .. أي قصة الإنسان .. لذلك يجب ألا تعتمد في ثقافتك ومعرفتك على مواقع التواصل الاجتماعي والحاجات الطياري .. اقرأ واعرف التاريخ المصري المبهر على مستوى العالم".

وواصل تواضروس الثاني قائلاً: "زي موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم كله، وده يعتبر تاريخ مصري .. واحتفالات الأقصر .. وغيرهم .. أقرأ في التاريخ هتتعلم وتبني شخصيتك".

وأردف البابا: "افتخر إنك انسان مصري وانك مولود على أرض مصر حتى لو الإمكانيات المصرية لسه فيها تطوير سواء كان الاقتصاد أو ضعف من بعض الأشخاص في المجتمع المصري .. وده شيء طبيعي .. المهم إن المجتمع بينظر لكفاءة الإنسان".

واستطرد تواضروس الثاني: "كن انسان شاطر في دراستك وعملك واجتهد .. أنا دائماً بحكي للأولاد عن قصص النجاحات الكبيرة .. مثل شركة سوني .. اللي أسسها بدأ بمتر في مترين تحت بير السلم وحاجات صغيرة لحد ما عمل كيان كبير".

وأضاف البابا: "ابتدي واتضرب واكبر واجتهد وهتبقى ناجح وزي الفل .. الزمن بتاعنا ده هو زمن المجتهدين مش زمن الناس اللي عايشة بالفهلوة وتضييع الوقت".

واتم تواضروس الثاني حديثه قائلاً: "ارجو من كل شبابنا أن يحترسوا من الإدمان والمخدرات والكوارث التي تحدث في مستوى العالم .. احترسوا من هذه الفخاخ وابتعدوا عنها بكل مسمياتها لأنها تدمر الإنسان".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني احتفالات الأقصر الإدمان والمخدرات موكب المومياوات الملكية

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