"سكي مصر" ترعى رياضيون يمثلون مصر في مسابقة دولية للتزلج الحر

تفخر "سكي مصر" أن تعلن أن الرياضيين الموهوبين الثلاثة الحاصلين على رعايتها – نوح شادي البيالي، فيصل علاء الشرفا، وديانا أشرف نصير – سيمثلون بلدهم مصر في مسابقة دولية للتزلج الحر، حيث سيشارك الرياضيون الذين يتمتعون بالمهارات الاحترافية في مسابقة الإمارات العربية المتحدة للتزلج الحر على الثلج (سكي) والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية (سنوبورد) التي ستقام أوخر الشهر الجاري، وتستضيفها "سكي دبي".

ولقد قامت "سكي مصر" و"سكي دبي" برعاية برامج الرياضيين الموهوبين، والتي تساعد على اكتشاف ممارسي رياضة التزلج على الثلج الموهوبين وتوفر لهم مجموعة من المزايا مثل الحصول على التدريبات اللازمة مع مدربين من ذوي الخبرات الكبيرة، حيث تقومان بذلك كجزء من التزامهما برعاية المواهب الشابة. وتقوم "سكي مصر" برعاية مجموعة مؤلفة من 15 رياضيا، تم اختيار ثلاثة منهم للمشاركة في المسابقة المرموقة في الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استكشافهم من خلال مسابقات التزلج والتزلج الحر التي تعقد في "سكي مصر".

وقال محمود يوسف ، رئيس العمليات ، في ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما بمصر: "نحن فخورون للغاية بالرياضيين ، الذين سيصنعون التاريخ ويرفعون علم مصر على المسرح الدولي عندما يشاركون في بطولة الإمارات الوطنية للتزلج الحر على الثلج (سكي) والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية (سنوبورد). تمتلك مصر ثروة من المواهب الشابة الواعدة وتشهد ازدهارا في ثقافة المعرفة بالرياضات الثلجية ، وهو أمر رائع حقًا في مصر. وفي هذا الإطار توفر "سكي مصر" منصة للرياضيين الشباب للتعلم وتطوير وصقل مهاراتهم في مهارات (سكي وسنوبورد)، مع الالتزام بتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. نتطلع إلى تشجيع نوح وفيصل وديانا عندما ينطلقون إلى المنحدرات في "سكي دبي" ونتمنى لهم كل التوفيق في رفع علم مصر ".

من جانبها، قالت ديانا أشرف نصير:" أن أمثل بلدي وأن أصنع التاريخ كأول فتاة مصرية تشارك في مسابقة تزلج دولية هو شرف وحلم يتحقق. أود أن أعرب عن امتناني الخالص لـ"سكي مصر" والمدربين الخبراء الذين ساعدوني في تطوير مهاراتي وزودوني بالدعم اللازم حتى أتمكن من المنافسة على المستوى الدولي".

ستقام بطولة الإمارات الوطنية للتزلج الحر والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية في "سكي دبي" بتاريخ 27 نوفمبر الجاري وسيشارك فيها أكثر من 50 متسابقًا من 5 دول. وبالإضافة إلى كونها وجهة سياحية شهيرة ، فقد عززت "سكي مصر" ثقافة الرياضات الشتوية، ففي كل عام ، يتم تعريف أكثر من 1000 شخص تتراوح أعمارهم ما بين سن 3 إلى 50 عامًا برياضة التزلج (سكي) والتزلج اللوحي على المنحدرات الثلجية (سنو بورد) ، ويتم تدريس أكثر من 2000 ساعة من الدروس الخصوصية و 1500 ساعة من دورات التدريب في نادي الـ(سكي)، وجلسات التدريب على سباق التزلج من قبل مدربين مؤهلين يتم اختيارهم بعناية بناء على مهاراتهم وخبراتهم ، فضلا عن تواجد متزلجين أولمبيين سابقين.