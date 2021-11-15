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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات البابا تواضروس| لأول مرة يكشف تفاصيل الاجتماع المغلق لبيان 3 يوليو 2013.. احترسوا من هذا الفخ.. ويوجه رسالة هامة لـ الشباب

بطريرك الكرازة المرقسية
بطريرك الكرازة المرقسية

حل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم ضيفا علي قناه “اكسترا نيوز ” واصدر العديد من التصريحات نعرض لكم ابرزها : 


وقال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر كانت تغلى في أبريل ٢٠١٣ وتم الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مضيفا أنه اتصل بفضيلة شيخ الأزهر في يونيو ٢٠١٣ متسائلا عن مستقبل مصر وهذا الغليان.

وجه البابا تواضروس الثاني نصيحة لـ الشاب المصري، قائلاً: "فترة الشباب هي أجمل فترة في حياتنا، وأجمل قطاع ممكن أن نخدمه هو قطاع الشباب".

 

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الشخصيات التي أثرت في حياته، قائلا إنه تأثر بمعلمته في المرحلة الابتدائية وبـ كاهن الكنيسة وببعض الأصدقاء ورئيس الدير.

 

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الشخصيات التي أثرت في حياته، قائلا إنه تأثر بمعلمته في المرحلة الابتدائية وبـ كاهن الكنيسة وببعض الأصدقاء ورئيس الدير.

 

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار إلغاء قانون الطوارئ بمثابة شهادة نجاح للوطن والإدارة السياسية المصرية، مؤكدا أن إلغاء قانون الطوارئ رسالة للجميع بأن مصر تعيش حياة طبيعية.

 

قال البابا تواضروس الثاني ،  إنه مُحب لكرة القدم، معقباً: "بتابع النجم محمد صلاح وأخباره بشكل دائم"، مشيراً إلى أنه شاب مصري نشأ في قرية مثل باقي القرى التي بها العديد من المهارات والبطولات، معقباً: "الشاطر اللي يكتشفهم".

 

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنه تحمل مسؤولية الكرسى الباباوى فى ظروف صعبة مرت بها مصر".

 

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، إنه تأثر بالبابا كيرلس السادس دون أن يراه كما تأثرت بالبابا شنودة الثالث.

 

قال البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحمل لقب بابا الإسكندرية لأنها هي مقر الكرسي الرسولي، وهذا معروف في تاريخ العالم أجمع.

 

قال البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، إن أنا احمل لقب بابا الإسكندرية لأنها هي مقر الكرسي الرسولي " وهذا معروف في تاريخ العالم اجمع .

 


قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الجمهورية الجديدة شعار مستحق بعد 7 سنوات، مؤكدا أنه عاصر جميع الرؤساء السابقين حتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يري مثل هذه الإنجازات إلا في عصر الرئيس السيسي.

 

تحدث البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن والده، قائلا: والدي كان يحب النظام والخط..متابعا: والدي كان يصطحبني معه للكثير من الأماكن للتعلم، مثل البوسطة وهيئة السكك الحديدية.

 


 

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