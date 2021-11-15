تعلمت منه الكثير..البابا تواضروس يتحدث عن والده



تحدث البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن والده، قائلا: والدي كان يحب النظام والخط..متابعا: والدي كان يصطحبني معه للكثير من الأماكن للتعلم، مثل البوسطة وهيئة السكك الحديدية.

وقال "البابا تواضروس" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامي "أحمد الطاهري"، إن والدي كان يهتم بالتفاصيل ويحاول دائما أن يعطيني كافة ما يمتلكه من معرفه ومعلومات، متابعا: والدي توفى وأنا صغير.

وأضاف : والدي كان مصاب بـ قرحة المعدة وعند إلتحاقي بكلية الصيدلة تناولت المرض بدقة وتعلمت عنه، متابعا: والدي قام بإعطائي درس كامل عن تعلم الهمزات.

وأوضح أنه يعتمد كثيرا على النت في الحصول على مقالات وكتابات متنوعة، مضيفا: اقرأ العديد من المقالات داخل الجرائد المصرية.