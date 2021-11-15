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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

انتصار وأحمد سلامة
انتصار وأحمد سلامة

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس  الأحد العرض المسرحي الجديد "في انتظار بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي ، و من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري ، و ذلك علي خشبة المسرح القومي بالعتبة  .

وقال  الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي ان هذا العمل يعتبر عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري إلى البيت الكبير المسرح القومي ، ويعد العمل تتويج لمشوار أحد رواد الإخراج المسرحي في مصر و العالم العربي، و نثق جميعا في نجاح العرض و تميزه وسط فريق عمل من الفنانين المبدعين.

يذكر ان العرض عن "الالياذة" للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.

العرض المسرحي "فى انتظار بابا" عن الالياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا ، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة ، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل ، علي كمالو، بسمة شوقي ، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد.

 

مسرحية فى انتظار بابا  إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، و من إخراج سمير العصفوري.

 

 

 

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