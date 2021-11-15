الصحة توجه رسالة مهمة للطلاب الحاصلين على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الجامعات تبدأ اليوم تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا، موضحًا أن القرار يطبق على الجميع، ولن يسمح لأى شخص بدخول الجامعة دون الحصول على اللقاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن هناك 61 مركزا يوفر اللقاح بشكل فوري بالجامعات، وهذه المراكز تعطى اللقاح بشكل فوري دون الانتظار لـ التسجيل.



ولفت إلى أن الجميع عليهم الذهاب لـ المراكز من أجل الحصول على شهادة، بحصوله على الجرعة الأولي، وبعد ذلك يتم السماح له.



وأشار إلى أن الطالب الذى يعانى من أمراض تمنعه من الحصول على اللقاح، يقوم بعمل التحاليل و يتم عرضها على الجامعة.



وأشار إلى أن الطلاب بعد الحصول على اللقاح عليه أن يستمر فى الالتزام بـ الإجراءات الاحترازية، معلقًا :" مش معنى أنك خت اللقاح توقف الإجراءات الاحترازية".