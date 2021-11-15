أخبار الفن| وفاة والد يسرا اللوزي.. أصالة تنهي خلافها مع ميادة الحناوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

وفاة والد الفنانة يسرا اللوزى

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان فتحي عبد الوهاب عن وفاة الدكتور محمود اللوزي الأستاذ بمعهد السينما ووالد الفنانة يسرا اللوزى.

وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب: “ وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفرله”.



زينة تكشف سبب تكرار اسمها على تتر مسلسل كله بالحب

كشفت الفنانة زينة سبب تكرار اسمها اكثر من مرة على تتر مسلسل “كله بالحب”، حيث اتهمها البعض حينها بالغرور والتحكم.

قالت زينة، من خلال ندوتها بقصر السينما: “ لم أقصد تكرار اسمي اكثر من مرة فهذه كانت غلطة من المونتاج وتم تداركها واصلاحها في اليوم التالي على الفور، بالطبع لم تكن مقصودة”.





بعد تجاوز أزمة وفاة أخيه.. تعرف على أحدث أعمال رامي صبري

عاد الفنان رامي صبري، بقوة على الساحة الفنية بعد تجاوزه أزمة فقدان شقيقه كريم، وطرح رامي صبري عدة اعمال نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



اليوم.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا



تستعد الفنانة أنغام، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “هتشتاقوا" اليوم عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وكانت أنغام قد أعلنت عن موعد طرح الاغنية من خلال حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، وحددت يوم الاثنين لطرحها.

أغنية “هتشتقوا” كلمات الشاعر عمرو يحيى والحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.



مهرجان الموسيقى العربية.. تعرف على سر ترديد أصالة كلمة بالرياض في حفلها بالأوبرا

أحيت المطربة اصالة حفلا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ورفع الحفل شعار كامل العدد.



وطلب الجمهور من أصالة عدد من الأغاني ولكنها ردها كان بالرياض اشارة الى حفلها المقام بالرياض قريبا، ورد عليها أحد الحاضرين ليداعبها قائلا:" مش معايا تأشيرة".

وحرصت أصالة ان تغني للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي وقدمت لها أغنية" حبينا وتحبينا"

وكانت قد حرصت اصالة على ان تغني لأول مرة للشحرورة اصالة وقدمت اغنية": يادلع ادلع".