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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تجاوز أزمة وفاة أخيه.. تعرف على أحدث أعمال رامي صبري

رامي صبري
رامي صبري

عاد الفنان رامي صبري، بقوة على الساحة الفنية بعد تجاوزه ازمة فقدان شقيقه كريم، وطرح رامي صبري عدة اعمال نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي:

 

هموت من غيرها

طرح الفنان رامي صبري أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “هموت من غيرها”، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

وكان  رامي صبري، قد نشر صورة سيلفي له، وعلق عليها كاتبًا: “هموت من غيرها، قريبا”.

 

كما وجه الفنان رامي صبري، رسالة إلى المغني المغربي العالمي "ريد وان" ونعمان بلعياشي"، بعد تقديمهما مع النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية.

 

 

انتي بتهزري 

 

حرص الفنان رامي صبري، على الترويج لأغنيته الصيفية التي تحمل اسم “انتي بتهزري” التي طرحها منذ فترة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

نشر رامي صبري، مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: "ياللي قلبي اختارك بين الناس ... من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص .. لا انتي بتهزري .. اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في الستوري".

أغنية "انتي بتهزري" لرامي صبري، من ألحان شادي حسن، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.

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ومن كلمات الأغنية: "ياللي قلبي اختارك بين الناس هى دى الحنية وده الإحساس، ياللى قلبي إختارك بين الناس م الليلادي أنتي كفاية عليا خلاص، لاء أنتي بتهزري ... مش هاسيبك لا إهدي طب فكري ... وبعدين قولي اه تتجني تبهري ... أحلى خلق الله تيجي الليلة تسهري ... ده اللي بتمناه".

 

كما احيا الفنان رامي صبري العديد من الحفلات على مدار الاشهر الماضية.

 

وكان  رامي صبري، قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلق رامي صبري، قائلا: "صباح الفل علي حبايبي ان شاء الله أغنيتي الجديدة هموت من غيرها هتكون علي جميع المنصات العربيه يوم 18/11 / 2021 ان شاء الله نجاح كبير ".
 

رامي صبري الفنان رامي صبري هموت من غيرها بتهزري الحمداوي

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