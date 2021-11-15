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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا"

انغام
انغام

تستعد الفنانة انغام، لطرح اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “هتشتاقوا" اليوم عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وكانت انغام قد أعلنت عن موعد طرح الاغنية من خلال حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، وحددت يوم الاثنين لطرحها.

أغنية “هتشتقوا”  كلمات الشاعر عمرو يحيى والحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.

عمرو الخضري: انتظروا أغنية قوية مع أنغام

أنغام تعلن موعد طرح أحدث أغانيها "هتشتاقوا"

يذكر أن أنغام روجت للأغنية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: "هتشتاقوا .. قريبا".

وكانت آخر أعمال المطربة أنغام، أغنية "انا بعته كتير" وحققت نجاحاً كبيراً، وأغنية "ونفضل نرقص"، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق.

أنغام الفنانة انغام هتشتاقوا اليوتيوب الشاعر عمرو يحيى مصطفى العسال أنا بعته كتير

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