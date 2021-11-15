اليوم.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا"

تستعد الفنانة انغام، لطرح اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “هتشتاقوا" اليوم عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وكانت انغام قد أعلنت عن موعد طرح الاغنية من خلال حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، وحددت يوم الاثنين لطرحها.

أغنية “هتشتقوا” كلمات الشاعر عمرو يحيى والحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.

يذكر أن أنغام روجت للأغنية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: "هتشتاقوا .. قريبا".

وكانت آخر أعمال المطربة أنغام، أغنية "انا بعته كتير" وحققت نجاحاً كبيراً، وأغنية "ونفضل نرقص"، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق.