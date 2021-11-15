بداية من ديسمبر.. محافظ الفيوم: بطاقة التطعيم شرط للحصول على الخدمات الحكومية

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن محافظة الفيوم كان لها جزء استباقي بالفترة السابقة من ناحية تطعيم اللقاح، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالقطاع الحكومي تم تطعيمهم بأكبر من نسبة ال98%.



وأضاف أحمد الأنصارى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة قامت بالشرح للموظفين بأهمية التطعيم، موضحا أنه كان هناك دور كبير فى مجموعات العمل الخاصة بمديرية الصحة بالمحافظة، حيث أنه كان يتم إنشاء زيارات للتسجيل والتطعيم فى مواقع العمل من أجل التسهيل عليهم.



وتابع أن الحصول على جرعة واحدة كافية للدخول إلى أماكن العمل، لافتا إلى أنه بداية من مطلع شهر ديسمبر سيمنع أى مواطن يريد أى خدمات حكومية لم يحصل على التطعيم، حيث أنه يحتاج إلى بطاقة التطعيم التي سيحصل عليها من مديرية الصحة.



وأشار إلى أنه يتم استخدام الأدوات التي تقوم بها وزارة الصحة، إما بالكارت الورقي مع المواطن، أو بالتطبيق الذكي، ويتم تحفيز المواطنين للتسجيل بهذا التطبيق، متابعا أنه يتم رفع درجة الوعي حاليا، من خلال الإعلانات والدعاية.

