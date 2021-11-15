نصيحة غريبة لعلاج نزلات البرد.. بدون أدوية

تتسبب البكتيريا والفيروسات في نزلات البرد والإنفلونزا ، مما يعني أنه من الصعب تجنب الإصابة بها ومع ذلك ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتسريع عملية الشفاء بما في ذلك علاج واحد غريب.

نزلات البرد وحالات الأنفلونزا ليست سوى أمراض بسيطة ، لكنها يمكن أن تقضي عليك تمامًا وتدمر الخطط. إذا كنت تعاني حاليًا من نزلة برد أو إنفلونزا لا تنتهي أبدًا ، فمن المحتمل أنك لا تعرف كيفية الوقوف على قدميك مرة أخرى. لا تقلق ، فالتغذية الجيدة وبعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تسريع وقت الانتظار.

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إذن ما هي النصيحة الغريبة لعلاج نزلات البرد؟

المشي حافي القدمين

قد لا يكون المشي حافي القدمين هو أول ما تفكر فيه عندما تشعر بالضيق ، ولكن هناك بعض الأدلة على ربط الجسم بالأرض الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة على الجسم.

وقالت كلير: "لقد ثبت أن التأريض يسرع الاستجابة المناعية بعد التطعيم ، وقد أظهر التأريض تأثيرات مضادة للالتهابات وتحسينات في الاستجابة المناعية اللازمة للشفاء من نزلات البرد والإنفلونزا.

"على الرغم من أن هذا قد لا يكون عمليًا للمشي في الشارع ، فقد ترغب في تجربة ذلك في الحديقة الخلفية أو العثور على مكان هادئ في حديقة محلية.

الأطعمة المخمرة



هل تعلم أن ما يقرب من 70 بالمائة من خلايانا المناعية موجودة في الأمعاء؟

من خلال تحسين صحة أمعائنا من خلال الحفاظ على دفاع حاجز الأمعاء وتحسين توازن ميكروبيوم الأمعاء ، يمكننا في الواقع المساعدة في محاربة الالتهابات قبل أن تتاح لها فرصة إطلاق رد فعل مناعي ، وفقًا للمعالجة الغذائية كلير.

وأوضحت: "تعتبر الأطعمة المخمرة وسيلة رائعة لزيادة البكتيريا المفيدة في الأمعاء ، والتي تساعد على تثبيط البكتيريا والفيروسات الضارة وتساعد في الحفاظ على سلامة بطانة الأمعاء.

"تقليديا ، كان من الممكن تناول هذه الأطعمة يوميًا لأن هذه هي الطريقة التي نحافظ بها على طعامنا. اليوم ، نعتمد على الثلاجات والمجمدات والعديد من الأنظمة الغذائية الغربية تفتقر إلى البكتيريا المفيدة. "لحسن الحظ ، كان هناك عودة في إعداد واستهلاك الأطعمة المخمرة ، مثل مخلل الملفوف والكفير والكيمتشي والكومبوتشا. "

إذا كنت لا تستطيع مواجهة فكرة تحضير أو تناول الأطعمة المخمرة وأنت تشعر بالضيق ، يمكنك اختيار مكمل البكتيريا الحية بدلاً من ذلك.

قالت كلير: "اختر نوعًا يحتوي على سلالات متعددة قد تساعد في منع المزيد من الفيروسات والميكروبات الضارة

زيت الكافور



لا تشك في قوة الزيوت العطرية ، وخاصة زيت الأوكالبتوس قالت كلير: "إن إضافة بضع قطرات على وسادتك قبل النوم ، أو إضافتها إلى المبخر أو حتى الحمام البخاري ، يمكن أن تساعد في تنظيف المخاط وتساعدك على التنفس بسهولة".

زيت جوز الهند



كل هذا النفخ يمكن أن يترك الجلد الرقيق حول الأنف متهيجًا وملتهبًا ، ولكن يمكنك تنعيم بعض زيت جوز الهند لتهدئته.

يعمل زيت جوز الهند أيضًا كمضاد للميكروبات ، مما يساعد على إعادة توازن الميكروبيوم الطبيعي للبشرة.

أضافت كلير: "في حين أنه من الجيد غسل اليدين بشكل متكرر عند المعاناة من البرد أو الأنفلونزا للمساعدة في تقليل خطر الانتشار ، فإن هذا أيضًا يمكن أن يترك الجلد جافًا ومتهيجًا وملتهبًا ، ويمكن أن يساعد تدليك زيت جوز الهند في اليدين بعد غسلهما. استعادة الرطوبة.

بالإضافة إلى ذلك ، في طب الايورفيدا ، يُزعم أيضًا أن تدليك اليدين والقدمين بالزيت يساعد في الحصول على نوم أفضل.

"ليست هناك حاجة لشراء زيت جوز الهند باهظ الثمن المخصص للبشرة ، يجب أن تكون قادرًا على العثور على أوعية من زيت جوز الهند البكر العضوي في معظم محلات السوبر ماركت الواقعة بالقرب من الزيوت النباتية."

مرق العظام



يتم التغاضي عن مرق العظام في مجتمع اليوم سريع الخطى ، ولكن قد يكون هذا هو "انتعاش" جدتك عندما تشعر بالطقس في اليوم.

قالت كلير: "مرق العظام يُصنع باستخدام بقايا اللحوم العضوية أو عظام السمك ووضعها في قدر بطيء مع إضافة الماء لتغطيته ، ويمكن أيضًا إضافة الخضروات والأعشاب للنكهة والمواد المغذية الإضافية.

"اترك هذا المزيج على نار هادئة لمدة 48 ساعة على الأقل ، ثم صفيه وتناوله كمشروب ساخن أو أضفه إلى الحساء واليخنات.

بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن ، يحتوي مرق العظام على الزبدات والجلوتامين والكولاجين ، وكلها معروفة بعلاجها والحفاظ على بطانة الأمعاء.

"نظرًا لأن هذا هو خط دفاعنا الأول ضد العدوى ، فمن الواضح أن المساعدة في الحفاظ على صحته يمكن أن تساعد في منع العدوى بينما تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب."