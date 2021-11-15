ضبط جبن فاسد داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى غير مطابق للمواصفات.

وتبين أن المضبوطات كانت مُعدة للبيع عثر عليها بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الجبن الأبيض كائن بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى.

وتبين قيامه بتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى الاشتراطات الصحية.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.