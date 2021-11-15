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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية في الأقصر

بدء تطبيق قرار رئيس
بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء بشان التطعيم ضد كرورنا

بدأت محافظة الأقصر تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري، بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.


وقامت محافظة الأقصر بمتابعة تنفيذ القرار داخل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالمحافظة.


وأكدت محافظة الأقصر  المستشار مصطفي الهم أنه بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، تم منع دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري إلى عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR ، بينما سيتم تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين علي المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات.

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وتهيب محافظة الأقصر بالعاملين في الجهاز الإداري ممن لديهم موانع تلقي لقاح كورونا، بسرعة تجهيز ما يفيد ذلك، ليتم مراجعته واتخاذ اللازم، وذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين.


جدير بالذكر أن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد وجه تعليماته إلى جميع المسئولين التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل قرار الحكومة فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري، بداية من اليوم الاثنين، بحيث لن يسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بأماكن مختلفة لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

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