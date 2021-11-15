السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح لضحايا الحرب العالمية بمشاركة القوات المسلحة

أحيت السفارة البريطانية بالقاهرة الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية "الأولى – الثانية" وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية .

حيث أجريت المراسم بمنطقة مقابر الكومنولث الحربية بهيلوبوليس ، وأعقب ذلك أداء ترانيم الصلاة والوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحرب، كما اشتملت المراسم قيام قادة الوفود الأجنبية بوضع أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحرب العالمية "الأولى – الثانية".

حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

F1283BBD-EB41-4902-A46D-86F357B5CAB5

6608EA64-C553-4CC4-9AB1-6DBCAEBC1714

D4003B0D-75D4-4513-8991-93EC94ACFC8B

C4AD16EF-B41B-45D8-8FB1-A9901D66C69F