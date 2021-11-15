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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

صورة من المشاركة
صورة من المشاركة

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح لضحايا الحرب العالمية بمشاركة القوات المسلحة

أحيت السفارة البريطانية بالقاهرة الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية "الأولى – الثانية" وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية .

حيث أجريت المراسم بمنطقة مقابر الكومنولث الحربية بهيلوبوليس ، وأعقب ذلك أداء ترانيم الصلاة والوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحرب، كما اشتملت المراسم قيام قادة الوفود الأجنبية بوضع أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحرب العالمية "الأولى – الثانية".

حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر  العربية.

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القوات المسلحة السفارة البريطانية بالقاهرة الحرب العالمية الموسيقات العسكرية مقابر الكومنولث قائد المنطقة المركزية العسكرية المنطقة المركزية العسكرية

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