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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم 15-11-2021

استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم 15-11-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين الموافق 15  نوفمبر 2021، استقرارا على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 926 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 810 جنيها لجرام الذهب الواحد.

وفقا لأخر التحديثات.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 15-11-2021

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 15-11-2021


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 694 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 540 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,790 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو  6,480 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  925,714 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الجنيه الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24

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