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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة مركز ثقل.. بوتين للرئيس السيسي: حريص على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات

الرئيس السيسي يتلقي
الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من من الرئيس الروسي بوتين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية".

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك  إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الروسي أكد حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين فضلاً عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع  الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ ثمن الرئيس علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

وفد تم مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة ، حيث عبر الرئيس الروسي عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، والتي عززت المسارات السياسية  لتسوية الازمات بالمنطقة ، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.

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