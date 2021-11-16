طب أسنان الجاموسة.. تعليم جديد في جامعة دمنهور منذ 6 سنوات.. فيديو

" طب أسنان الجاموسة " هي أغرب قضية صدر فيها حكم نهائي أنقذ طلاب طب أسنان دمنهور من ضياع مستقبلهم في واحدة من أغرب القضايا التي شهدها التعليم المصري المشهود له دوما بالتفوق والتفرد والنبوغ للطالب المصري.

تفاصيل قضية طب أسنان الجاموسة

بقراءة تفاصيل قضية طب أسنان الجاموسة التي وقعت منذ نحو 6 سنوات، وقف طلبة وطالبات دفعتين بكلية طب أسنان دمنهور أمام محكمة القضاء الإداري يصرخون من التعليم وفشله، وأصروا حتى وصلوا لحكم نهائى بعد حصولهم على شهادة من المحكمة الإدارية العليا تؤيد حقهم في التعليم.

الحكم التاريخي صدر لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، كما ألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالبًا من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية، باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة ضرورة قصوى وضررًا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، بعد أن أصبحت تلك الواقعة إحدى أغرب القضايا .

أغرب قضية

على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارًا موضوعيًا وحيدًا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهي جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، وذلك تطبيقًا للقاعدة الأصولية التى تقضي بأن "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم، وإلزام الجامعات الأربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية، وتخرّج هؤلاء الطلاب كأطباء في الجامعات التي تم توزيعهم عليها تنفيذا للحكم عامى 2018 /2019 و 2019/2020، وأصبح هذا حكم قضية "طب أسنان الجاموسة" نهائيًا وباتًا.

وللمزيد حول قضية طب أسنان الجاموسة في كلية طب أسنان دمنهور وتفاصيل أغرب قضية شهدها التعليم المصري على مر تاريخه والتي استحقت بحق لقب أغرب القضايا، شاهد الفيديوجراف التالي: