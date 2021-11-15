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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«ست الستات» تخصص فقرة خاصة لتفسير أحلام المواطنين

أسماء صيام مفسرة
أسماء صيام مفسرة الأحلام

خصص برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدي البلد" من تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة عن تفسير الأحلام، وطالب البرنامج من المواطنين بـ إرسال جميع الأحلام.


قالت أسماء صيام مفسرة الأحلام، إنها تطالب المواطنين بعدم الإفصاح عن الحلم أو الرؤية لأى شخص، مؤكدة أن الحلم إذا حسد لا يحقق، ولذلك ننصح بـ أن يروي الحلم لـ مفسر.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الحلم يشبه الطائر، فاذا حسد سقط.


ولفتت إلى أن هناك فارق بين الرؤية والحلم، فالرؤية تشبه بأن الشخص ذهب لـ بيت الله الحرام، ولكن الحلم يكون عن شئ واقع بالحياة، فمثلا وفاة أحد، أو أن شخص يحمل نعش.


واستقبل البرنامج اتصالات من المواطنين وقامت مفسرة الأحلام بتفسيرها على الهواء، وكانت ترفض تفسير الأحلام الصعبة.

وكشفت مفسرة الأحلام أن الحلم بـ عجل يكون هناك خير، وكذلك الجمل، والأغنام.


 

 

ست الستات صدى البلد دينا رامز تفسير الأحلام الأحلام

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