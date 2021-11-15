الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية، حسبما أفادت بيانات أوروبية رسمية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي 4 وزراء سوريين إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، حسبما أكد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان.

وقال المجلس الأوروبي "تقرر اليوم إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا".

وتضم قوائم العقوبات في سوريا 287 فردا و 70 منظمة، حيث يمنع عنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتجميد جميع أصولهم.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض سابقا عقوبات على الحكومة السورية تمدد سنويا.

في وقت سابق قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولن يساعد في إعادة بناء ذلك البلد حتى يبدأ نقل السلطة هناك.