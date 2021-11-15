عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية، حسبما أفادت بيانات أوروبية رسمية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي 4 وزراء سوريين إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، حسبما أكد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان.

 

وقال المجلس الأوروبي "تقرر اليوم إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا".

سوريا تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني

المجلس الأوروبي يُشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وتضم قوائم العقوبات في سوريا 287 فردا و 70 منظمة، حيث يمنع عنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتجميد جميع أصولهم.

 

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض سابقا عقوبات على الحكومة السورية تمدد سنويا.

 

في وقت سابق قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولن يساعد في إعادة بناء ذلك البلد حتى يبدأ نقل السلطة هناك.

الاتحاد الأوروبي سوريا الحكومة السورية عقوبات اوروبية عقوبات سوريا

موضوعات متعلقة

"الكرملين": روسيا مستعدة للتوسط في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي

مع تهديد أوروبا بفرض عقوبات.. بيان جديد من رئيس بيلاروسيا بشأن أزمة المهاجرين

ترشيحاتنا

المؤبد لإمام مسجد هتك عرض طفلة بالدقهلية أثناء تحفيظه القرآن لها ..شاهد

أم تعرض طفلها للبيع على فيسبوك .. اعرف عقوبتها المنتظرة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية

السيسي يوجه بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

الحرب تقترب .. حلف الناتو يوجه رسالة تحذير إلى روسيا

بورشة تقوم بتوسيع متحفها الرقمي تحت اسم 50 عاماً من التطور والنجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

الشرطة البريطانية : انفجار ليفربول "حادث إرهابي" .. والتحقيق مستمر

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن تطورات الموجة الرابعة لكورونا.. ويوجه رسالة للممتنعين عن اللقاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

فيديو

بنصوم ونصلي ونحتفل بمولد النبي.. نجوم أقباط هاجموا زكريا بطرس

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ