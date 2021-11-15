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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: على الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا تقديم تحليل PCR لدخول الجامعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.  

وبدأت الجامعة فى عدم السماح لمنتسبيها دخول الحرم الجامعى إلا بعد تقديم شهادة تُثبت على  الحصول على اللقاح،  او تقديم تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول وتفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا .

 نوهت الجامعة انه تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء  و المجلس الاعلى للجامعات و حفاظا على جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فإنه يجب على الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا تقديم تحليل pcr  للسماح لهم بدخول الجامعة فى حال سلبية الإصابة بكورونا ، و يجب ان يتم تحديث التحليل اسبوعيا او الحصول على لقاح كورونا  للتأكد من عدم إصابة الفرد . 

تم التشديد من قبل  الأمن الإدارى على الطلاب بضرورة إظهار شهادة التطعيم، أو إفادة بالحصول على التطعيم مع كارنيه الجامعة عند الدخول، كما أنه قد بدأت الجامعة  بتقديم النصائح للطلاب الذين تم منعهم  من الدخول بسبب عدم تلقى اللقاح وتوجيههم إلى ضرورة   للتسجيل وتلقي اللقاح حفاظا على سلامتهم من خطر كورونا ،  وكذلك تقديم الإرشادات والنصائح للطلاب  بكيفية التقديم للحصول على اللقاح.


 نبه رئيس الجامعة  على عمداء الكليات بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف، كما شدد سيادته  على ضرورة تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس  وكذلك قام بعمل متابعات دورية للسادة العاملين بالمبنى الإدارى والتأكيد على الحصول على لقاح فيروس كورونا ليتمكنوا من دخول الحرم الجامعى.

فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا تحليل PCR دخول الحرم الجامعى جامعة حلوان

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