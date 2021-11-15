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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك.. الأهلى يفاوض بن شرقي في هذا الموعد.. وكارتيرون يحدد البرنامج التدريبي لمواجهة الإسماعيلي

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

كارتيرون: ودية مستقبل وطن مفيدة.. ومواجهة الإسماعيلي ليست سهلة


أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رضاه عن تجربة الفريق الودية أمام مستقبل وطن التي أقيمت عصر اليوم بملعب النادي وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

 

غدا.. كارتيرون يحدد البرنامج التدريبي للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك البرنامج التدريبي للأبيض غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل بالإسماعيلية.
 

عبد الله جمعة يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي
يخضع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
 

نسبة للنادي.. الزمالك يضع لائحة خاصة لظهور اللاعبين في الإعلام بمقابل مادي محدد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع لائحة خاصة بتنظيم ظهور اللاعبين في الإعلام خلال الفترة المقبلة.

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

أسدل أحمد شوبير الجدل المثار حول دخول النادى الأهلى فى مفاوضات مع أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة .

الزمالك الدوري الممتاز مسابقة الدوري الممتاز باتريس كارتيرون نادي الزمالك عبد الله جمعه

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