هوجة العروض.. شبانة: سيد عبدالحفيظ وجه تحذيرا للاعبي الأهلي

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وذلك قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز عقب فترة التوقف الدولي للمنتخب الوطني .

كشف الاعلامى محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول خلال الفترة الماضية حذرهم من هوجة العروض الوهمية التي تلاحقهم خلال الفترة الماضية.

وأشار شبانة خلال تصريحاته: أن عبد الحفيظ أكد للاعبين أن أي عرض سواء داخلي أو عرض احتراف سوف يمر في البداية على مسئولي الفريق وليس عن طريقهم خاصة وأن هناك أخبار انتشرت عن وجود عروض احتراف لبعض لاعبي الفريق على رأسهم أكرم توفيق ومحمد شريف.



وتابع: عبد الحفيظ طالب اللاعبين بالتركيز مع الفريق في المباريات، خلال الفترة الحالية لمواصلة التألق، والابتعاد عن وكلاء اللاعبين أو شركات التسويق.

وأوضح: أن مدير الكرة لاحظ انشغال اللاعبين بالرسائل عبر الواتس اب عن عروض خليجية وأوروبية تطلب التعاقد معهم وهو ما جعله يحذرهم من الأنشغال بالعروض الوهمية مؤكداً أن الأهلي لن يقف في طريق أي لاعب يحضر عرضاً.