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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على أنغام أنت عمري.. فرقة فلامنكو دي مدريد تبهر صاحبة السعادة باستعراض | فيديو

فلامنكو دي مدريد
فلامنكو دي مدريد

استضافت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، فرقة بالية فلامنكو دي مدريد الإسبانية .


وقدمت فرقة فلامنكو دي مدريد عرضا راقصا استعراضيا رائعا على أنغام أغنية أنت عمري للمطربة الراحلة أم كلثوم .

 

ومن جهته، قال لوثيانو رويث مؤسس ومخرج فرقة بالية فلامنكو دي مدريد، إن الفرقة تقدم عروضا منذ أكثر من 20 عاما.

 

وأضاف لوثيانو رويث، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، : قائلا: أشكر مصر لأنها تعتبر الدولة الأكثر أهمية في العالم العربي بأكمله.

 

وتابع لوثيانو رويث:" في إسبانيا لدينا حنين خاص تجاه مصر ونحب الثقافة المصرية، ومصر أفضل بلد نقدم فيها الفلامنكو الخاص بنا ".


بينما قالت ماريا جايوبو أحد أعضاء فرقة باليه فلامنكو دي مدريد، إن  تعابير وجه راقصي الفلامنكو  تعتبر عن الاحترافية  وإظهار مختلف الأحاسيس التي تعبر عن الرقصة.

 

وأضافت  ماريا:" هناك أكثر من نوع ولون لرقص الفلامنكو والأحاسيس  وتعابير الوجه تختلف وفق طبيعة الرقصة وفي بعض الرقصات تظهر تعابير وجه جادة نظرا لطبيعة الرقصة وفي بعض الاحيان الاخرى نظهر بابتسامة ”.
 

فلامنكو اسبانيا الرقص اخبار التوك شو صاحبة السعادة

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