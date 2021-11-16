رانيا فريد شوقي: أنا مشغولة حاليا بالحلم وأبو العروسة 3.. خاص

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي في تصريح خاص لصدى البلد أنها مسغولة هذة الأيام بتصوير مشاهدها في مسلسلين مختلفين .

أضافت :" بدأت تصوير مسلسل أبو العروسة منذ أيام ، وحاليا أصور مسلسل " الحلم" والذي يضم مجموعة من النجوم ".

تابعت :" الشخصيات في المسلسلين مختلفتين عني تماما ، وسعيدة للمشاركة في أبو العروسة 3 بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين السابقين ".

رانيا فريد شوقي: شخصية صباح فى “أم العيال” ضايقتنى

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي تفاصيل دورها واختيارها لـ حدوتة "أم العيال" ضمن مسلسل "زي القمر"، موضحةً أنها وُضعت في قالب إما شريرة أو "بنت ناس"، وأن المخرجة شيرين عادل هي من اختارتها للدور.

تابعت الفنانة خلال حوارها إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الناس تتصور أن الفنان لا يشعر بالمجتمع وهذا شئ خاطئ، وهي تربت في بيت فريد شوقي وكان والدها ينزل للناس ويسمع ويعتبر أن المجتمع رسالته وقضيته وأن الناس هي من صنعته، مشددةً على أنها مثله وتحب عمل مخزون إنساني وتلتقط الشخصيات والكلمات مما حولها بحيث تخرج عند آداء أدوارها.

لفتت إلى أن شخصية "صباح" التي قدمتها في المسلسل موجودة بكثرة في المجتمع، متابعة: "شخصية صباح ضايقتنى ودايمًا بسألها ليه تعملى فى نفسك وعيالك كدا؟، ده مفيش أغلى من ضناك، ومدتيش فرصة لابنك يعيش حياة فيها أمل ولا مستقبل".

أضافت رانيا فريد شوقي: "عايزة أقول للشاب اللي بيحلم بالهجرة للخارج إنت جربت هنا؟ إحنا معظمنا بنشتكي إن الناس مش عايزة تشتغل. جرب الأول في بلدك وكافح واتعب قبل ما تفكر تسافر، الغربة ليها تمن وكفاية تبقى وسط عيلتك".

مسلسل زى القمر

قالت الفنانة رانيا فريد شوقى، إن شخصية صباح بمسلسل زى القمر، بحكاية “أم العيال”، نموذج موجود كثيرًا بالمجتمع، وشخصية “عبده” أيضاً .

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل ومن المقرر عرضها علي مجموعة قنوات CBC.

وتدور أحداثها فى أطار اجتماعى حول الضغوطات التى تتعرض أحدى الزوجات معها زوجها واطفالها .