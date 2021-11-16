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ديني

منظمة خريجي الأزهر تواصل فعاليات برنامج «إعداد القيادات الأزهرية»

صدى البلد

بدأت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة الاتحاد العربي للتطوع، من خلال "مشروع سفراء الأزهر"، فعاليات برنامج "إعداد القيادات الأزهرية.. صناعة قائد التطوع"، بعدد من المحاضرات والأنشطة المختلفة.

جاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان "التطوع الابتكاري"، وتناولت: مفهوم العمل التطوعي، وتعريف الابتكار والإبداع، والفرق بين الابتكار والإبداع، والابتكار والتطوع الابتكاري، وسيكولوجية التطوع، وطريقة التفكير.

يشارك ببرنامج إعداد قيادات “سفراء الأزهر”؛ عدد من أساتذة الإدارة والقيادة بمصر والعالم العربي بالتعاون مع وزارات "التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية"، وعدد من المؤسسات "الاتحاد العربي للتطوع، معهد إعداد القادة بحلوان، وكالة الفضاء المصرية، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، مكتبة الأسكندرية، مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء".

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعداد القيادات الشابة في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030م.

يشارك بالبرنامج (1200) أزهري (أعضاء هيئة التدريس  - طلبة) من المصريين والوافدين، و52 كلية من كليات جامعة الأزهر من محافظات مصر المختلفة.

ويحرص مشروع “سفراء الأزهر” على التواصل مع المشاركين بالبرنامج باستمرار من خلال مجموعات الواتساب الخاصة بهم؛ لموافاتهم بأهم المعلومات التي تلزمهم لإتمام البرنامج التدريبي بأفضل شكل والخروج منه بأكبر استفادة ممكنة، وعبر المشاركون عن حاجتهم لهذا البرنامج وتميز اختيار الموضوع وأهميته في الوقت الحالي.

منظمة خريجي الأزهر إعداد القيادات الأزهرية

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