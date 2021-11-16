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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات.. محافظ القليوبية: مبادرة حياة كريمة إنجاز كبير وحلم يتحقق على أرض الواقع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة " حياة كريمة "بحضور كل من نائبي المحافظ وسكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية للمحافظة وممثلي مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة.

 وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية (1000) قرية ريفية على مستوى الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار المتابعة المستمرة للمبادرة.

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وقال الهجان إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها بمحافظة القليوبية في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بواقع ٣٦ قرية و ١٤٨ عزبة وتابع ، وتشمل كافة القطاعات التنموية التي من شأنها تحقيق حياة أفضل للمواطن وتحسين ظروف المعيشة والسعي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية. كما تضمنت المبادرة رفع كفاءة المنازل الاكثر احتياجا وبناء الأسقف ومد وصلات المياه و الصرف الصحى، علاوة على توفير فرص عمل وتدريب وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 


وأكد الهجان أن تلك المشروعات تهدف في المقام الاول الى رفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى المستهدفة، فضلاً عن مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.


وصرح المحافظ بأنه قد تم وضع الإحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وانشاء نقاط الإسعاف والمطافيء، ذلك الى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع  بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة.


وقد تضمن الإجتماع عرضًا تفصيلياً لكافة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياه كريمة ونسب تنفيذها وحجم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع.


و أعرب محافظ القليوبية خلال الإجتماع عن ضرورة تناول أي معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بمشروعات المبادرة حتى يتسنى التغلب عليها من خلال تضافر الجهود بين المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى- المشرف على تنفيذ أعمال المبادرة- وكافة الجهات والأجهزة المختصة لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق الاهداف المرجوة. 


واختتم الهجان الإجتماع مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات لسرعة نهو الأعمال في الوقت المحدد لكي يتجسد الحلم على أرض الواقع ولإحداث نقلة نوعية وحضارية في حياة المواطنين المستفيدين من مشروعات المبادرة.

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