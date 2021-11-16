إطلالة جذابة لـ هيدي كرم عبر انستجرام

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهوها بصورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هيدي كرم بأطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان مجسم باللون الموف ، نال اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم هو مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، واخراج محمد سامي.



كما شاركت هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.