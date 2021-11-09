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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيدي كرم: أصور المسلسل في ظروف صعبة بسبب كورونا.. فيديو

هيدى كرم
هيدى كرم

قالت الفنانة هيدي كرم، إن فيروس كورونا أصبح أمر واقع، لافتة إلى أنها تخشى على أهلها من الاصابة بهذا الفيروس المستجد، وتحاول على قدر المستطاع أن تأخذ احتياطاتها واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.

وأضافت هيدى كرم، خلال تقديمها برنامج راجل و2 ستات، على قناة on، أنها أحيانا لا تستطيع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بسبب ظروف عملها، متابعة: "لما بصور في المسلسل أعمل في ظروف صعبة ولا يمكن أن أصور بالكمامة ولكن أحاول أن اتخذ الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتابعها".

وتابعت هيدي كرم: أشعر أننا أصبحنا مقتنعين بفكرة التعايش مع فيروس كورونا وأصبح لدينا معلومات ومصادر موثوق فيها ولا نصدق أى معلومة مغلوطة".

وأردفت هيدي كرم: “كورونا فيروس جديد على البشرية ومفاجئ وما زال أهل الطب والعلم يجمعون المعلومات عن هذا الفيروس المستجد، ومتحور دلتا ظهر بشكل جديد ومختلف وأصبح الأطفال يصابون بشكل كبير في الموجة الرابعة من الفيروس، وهذا ما يزيد قلقنا على أطفالنا، وبالتالي لابد أن نجدد معلوماتنا حول فيروس كورونا، لأن تطوره أصبح سريعا جدا”.

هيدي كرم فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية الفيروس المستجد الطب والعلم الموجة الرابعة

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