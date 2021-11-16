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فيديو جراف

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

صدى البلد

قضية شادي خلف .. انتشرت خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قضايا التحرش الجنسي التي نسبت للممثل شادي خلف ،  بعد أن أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي ، ومحاولة هتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل يديرها في ستوديو ذات المملوك له.

قضية شادي خلف 

محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل جلسة محاكمة الفنان شادي خلف، ليوم 19 ديسمبر، لسماع أقوال الشهود على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة، أثناء تواجدهن في ورشة تدريب التمثيل داخل ستوديو ذات المملوك له.

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وأنكر الفنان شادي خلف جميع الاتهامات التي وجهت له، أثناء جلسة محاكمته، لتقرر المحكمة تأجيل الجلسة لحين الاستماع إلى الشهود، بينما أكدت المجني عليهن الاتهامات التي وجهت للفنان شادي خلف.

ويستعرض "صدى البلد"، أحكام القانون في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي بعد التعديلات الأخيرة، وكذلك أول حكم تاريخي في قضية تحرش، خلال السطور التالية:

عقوبة التحرش الجنسي

كان مجلس النواب قد أقر في يوليو الماضي تعديلا تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي، وبموجب التعديل، تحول التحرش من جنحة إلى جناية.

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وينص على ما يلي:

مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

أول حكم تاريخي

صدر حكم تاريخي، مطلع العام الجاري، في قضية تحرش، وهو الحكم الأول في هذا النوع من القضايا، بـ 3 سنوات سجن مع الشغل لأحد الطلاب، الذي تحرش بالفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - إنستجرام".

وكانت تلك القضية قد شغلت الشارع المصري، وجاء الحكم انتصار لقيم المجتمع قبل أن يكون انتصارا للفتيات وضربة موجعة للمتحرشين.

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وللمزيد حول قضية شادي خلف المتهم بـ التحرش الجنسي و هتك عرض 7 فتيات داخل ستوديو ذات المملوك له شاهد الفيديوجراف التالي: 

شادي خلف قضية شادي خلف التحرش الجنسي هتك عرض ستوديو ذات

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