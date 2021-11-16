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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: نسعى للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

استقبل ا. د. هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ا. د. يسري السيد أبو شادى رئيس قسم الضمانات، وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية سابقاً، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، وكذلك عضو مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية. 

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التوسع فى انشاء محطات تحلية المياه

تناول اللقاء مناقشة خطط الجامعة المستقبلية لتقديم برنامج التكنولوجيا النووية في تحلية المياه، بحضور ا. د. عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ا. د. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ وذلك في اطار التحول التكنولوجى المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واهتمام الجامعة بالتخصصات المهنية الحديثة، وتخريج تكنولوجي متميز  قادر على تطوير التطبيقات واختراع الفنيات، واعداده لوظائف المستقبل. 

وأكد الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ذلك يأتي  في إطار اهتمام الدولة المتزايد بالتوسع فى انشاء محطات تحلية المياه والبحث عن توفير موارد جديدة، حيث يمكن للتطبيقات غير الكهربائية التى تعمل بالطاقة النووية ان تتيح حلولاً مستدامة فيما يتعلق بعدد من تحديات الطاقة، حيث يهتم العالم بإستخدام الطاقة النووية لتطبيقات مثل تحلية المياه والكشف عن درجة التلوث، إنتاج الهيدروجين، تدفئة الأحياء السكنية، وغيرها من مختلف التطبيقات الصناعية.

وأوضح “عبد الخالق”، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معملا و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على أعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.

جامعة الدلتا التكنولوجية هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يسري السيد أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية تحلية المياه برنامج التكنولوجيا النووية

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