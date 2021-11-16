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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف تطالب الواعظات الراغبات في العمل محفظات القرآن الحضور بهذا الموعد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

طالبت وزارة الأوقاف الواعظات الراغبات في العمل محفظات  القرآن الكريم والمراكز الثقافية الآتية أسماؤهن الحضور إلي مسجد النور بالعباسية،  يوم الأربعاء الموافق 24 / 11 /2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا ، مع احضار صورة من المؤهل الدراسي،  وصورة من الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل ، وصورتين شخصيتين حديثتين: 

1. حنان متولي توفيق يوسف مختار - الإسكندرية
2. ماجدة محمود يوسف محمد - الإسكندرية
3. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد  - الإسكندرية
4. اميمه غريب الداودي الحجاوي - الاسماعيلية
5. سعيدة عبدالستار محمد حفني  - الأقصر
6. سحر محمد شوقي محمد المرسى جعيصه - الجيزة
7. احلام مصطفى محمد عمران  - الغربية
8. اماني السيد بدوي نوار  - الغربية
9. صفاء محمد صبري سعود - الغربية
10. علا ابراهيم علي الحلاج - الغربية
11. علياء صلاح الشلقامي - الغربية
12. سناء كامل عبد التواب شعبان - الفيوم .
13.  مني محمد شريف طاهر - القاهرة
14. تهاني محمد حسن شديد - القاهرة
15. جيهان أحمد عرفة - القاهرة
16. حنان علي مصطفي علي - القاهرة
17. سحر أحمد نعيم إبراهيم  - القاهرة
18. عبير انور محمد خيري الرافعي - القاهرة
19. ماجدة محمود هندي - القاهرة
20. مرفت محمد رمضان جاد - القاهرة
21. منى عبد المنعم عبد العزيز - القاهرة
22. ناريمان عبد العاطى السيد الصعيدى  - القاهرة
23. انجيبار محمد محمد ابو موسي - المنوفية
24. زينب عبد الغنى عبد الوهاب البرماوى  - المنوفية
25. سناء طه السيد موسى.  - المنوفية
26. أسماء شحاتة حسن عبدالعزيز - المنيا .
27. رجاء كمال الدين على محمد - المنيا .
28. فاتن عبدالله جابر عثمان - المنيا .
29. فاطمه علي عمران - المنيا .
30. ليلى أنور حامد محمد - المنيا .
31. منى فاروق احمد اسماعيل - المنيا .
32. ناديه كامل محمد - المنيا .

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