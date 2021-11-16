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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف: مقابلة المرشحين لاختبار مديري إدارة نظم التحول الرقمي.. السبت

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف لجنة لاختبار المرشحين لمديري إدارة نظم التحول الرقمي من المديريات الإقليمية ، لاختيار من تنطبق عليه الشروط منهم ويجتاز الاختبار والمقابلة بنجاح، وذلك يوم السبت الموافق 20/ 11/ 2021م الساعة التاسعة صباحًا بالديوان العام.

المرشحون لإدارة نظم التحول الرقمي

وجاء المرشحون كالتالي وهم :

1. وليد عادل محمود محمد القاهرة
2. محمد مصطفي أحمد الجيزة
3. رشاد صلاح الدين محمد القليوبية
4. عادل كامل عبد الفتاح مغربي المنوفية
5. عبد القادر محمد عبد القادر البحيرة
6. هشام عبد الحميد محمد الغربية
7. تامر نشأت عبد الله الدقهلية
8. أيمن مهران راشد السويس
9. أمال محمد عثمان أحمد البحر الأحمر
10. ماهر محمد حسين البلك شمال سيناء
11. السيد مسعد صالح  بورسعيد
12. سلمى جابر عباس محمد أسوان
13. أحمد عبد الصبور أحمد الأقصر
14. محمد السيد عبد العاطي جمعة دمياط
15. محمد فاروق محمد فرغلي أسيوط
16. رائد محمود عبد الهادي جنوب سيناء
17. أحمد فوزي عبد الرحمن بني سويف
18. عمر عبده حمزة محفوظ قنا
19. فوده السيد أحمد فوده الشرقية
20. محمد مرسي عناني الحفني مرسى مطروح
21. إبراهيم السيد أحمد يوسف كفر الشيخ
22. مصطفي عثمان مصطفي الوادي الجديد

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