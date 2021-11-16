قرار تاريخي.. الأوقاف تعلق على رفع صناديق التبرعات من المساجد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد قرار تاريخي من شأنه الحفاظ على وصية بيوت الله، مشيرا إلى أنه أحيانا يوجد صورة غير لائقة ببيوت الله من بعض الناس، وهو تجمع تبرعات ووضع الصناديق بالحال الذى كنا نراه.

وأضاف أيمن أبو عمر، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن وضع صناديق التبرعات بالمساجد شئ لا يتفق مع الرؤية التي وضعتها مصر بالفترة القادمة، موضحا أننا على أعتاب نقلة تاريخية من الحوكمة والشمول المالي.

وتابع أنه يجب أن تكون التبرعات فى سياق منضبط مع السياق التي تسير به الدولة، لافتا إلى أن هناك البدائل، مثل قيام مجموعة بإنشاء إيداع، حيث أن هناك نوايا لبعض الناس وأموال المتبرعين تذهب فى غير محلها من غير العاملين بالوزارة.