مجلس السيادة السوداني: يجب الإسراع في اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة

أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، أهمية الإسراع في اختيار رئيس الوزراء ليشكل الحكومة السودانية الجديدة.

وأضاف مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع له، أنه من الضروري استكمال هياكل الدولة وإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

وتعهد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأحد، بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة المقبلة، و"بتقديم نموذج مثالي في إدارة شؤون البلاد".

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، والذي رحب بالأعضاء الجدد، ووعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

وأضافت أن "أعضاء المجلس تعهدوا بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني وتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة".

وكان قائد الجيش السوداني، أعلن تشكيل مجلس للسيادة برئاسته، ونائبه محمد حمدان دقلو، مرجأ تعيين نائبا عن الشرق.

ويُذكر أنه تم إرجاء تسمية ممثل شرق السودان في مجلس السيادة لإجراء المزيد من المشاورات بين مكونات الإقليم.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، مؤكدًا حل مجلس السيادة الانتقالي، والحكومة.

كما أصدر البرهان في كلمة موجهة للشعل السوداني، امس الاثنين، قرارًا بإعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، مشيرًا إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

ولفت البرهان إلى أن الشعب رفض أن يحكمه فرد، مضيفًا أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في البلاد، مؤكدا الالتزام بالوثيقة الدستورية.

وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة ماضية قدما في التحول الديمقراطي، لافتا إلى أن "تحريض بعض القوى السياسية على العنف جعلنا نستشعر الخطر للحفاظ على مكتسبات الثورة".

وأوضح البرهان أن ما تمر به السودان أصبح مهددًا حقيقيًا لبناء الوطن وخطر على أحلام الشباب، مؤكدا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.