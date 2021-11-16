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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

للتعاون العلمي والبحثي.. بروتوكول تعاون بين هندسة البترول وشركة النصر

صدى البلد

شهد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية هندسة البترول والتعدين وشركة النصر للبترول، اليوم الثلاثاء،  بمقر الجامعة بمدينة السلام ١.
واستقبل المهندس محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول بحضور دكتور عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول والتعدين .

وقد صرح "الشرقاوى" بأن الغرض من هذا البروتوكول هو وضع إطار للتعاون العلمي والبحثي بين الطرفين على اساس من المنفعة وتبادل الخبرات والامتيازات بين الجهتين ، كما أوضح سيادته أن حرص الجامعة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات ينبع من رغبتها في توفير فرص تدريب حقيقية لطلابها من مختلف التخصصات لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل .

ومن جانبها أوضحت عميد كلية هندسة البترول أن التعاون مع شركة النصر للبترول يشمل المجالات العلمية والتطبيقات ذات الاهتمام المشترك في جميع الأطراف والمناسات الفنية والمهارية التي ينظمها الطرفان، فضلا عن التعليم والتدريب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالشركة والاشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من أجل توسيع قاعدة البحث العلمي ودعم التعاون المشترك .

جدير بالذكر أن شركة النصر للبترول تعد من الشركات الرائدة في صناعة تكرير البترول في الشرق الأوسط حيث تأسست عام ١٩١١، وتلعب دورا مهما في مجال اقتصاديات البترول في مصر

جامعة السويس رئيس جامعة السويس بروتوكول تعاون شركة النصر للبترول مدينة السلام

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