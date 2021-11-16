أسرة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد التوأم عبدالله وكنزي

نشرت زينة عاشور - زوجة الفنان عمرو دياب - صورة لتوأمها «عبدالله وكنزي» لتهنئهما بعيد ميلادهما، إذ علقت على الصورة بالانجليزية، قائلة: «عيد ميلاد سعيد».

أحدث أعمال عمرو دياب

من جهة أخرى، تصدرت أغنية "إنت الحظ" للنجم الكبير قوائم الأكثر استماعا على مستوى الوطن العربي في تطبيق الأغاني الشهير "أنغامي".

وتصدرت "انت الحظ" قائمة الأكثر استماعا في مصر والوطن العربي . وكان عمرو دياب قد احتل المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف Youtube Charts.

وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد.

يذكر أن أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال شهر ديسمبر القادم ، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه والذي طرح منه حتى الآن أغنيات ".

وكان قد طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة “ببتدى م الزيرو” فى مصر وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

أغنية "ببتدى م الزيرو" غناء عمرو دياب وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق عليها : "أخيرًا نزلت في مصر.. ببتدي م الزيرو".