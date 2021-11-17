تويوتا GR ياريس تأتي بنسخة مُعدلة تقارب بورشه 911 GT3

تأتي سيارة تويوتا الهاتشباك GR ياريس بنسخة أصلية سريعة صغيرة الحجم جعلتها واحده من ضمن أبرز سيارات تويوتا في السوق العالمي ، و ذلك بفضل ما تضمه من تقنيات حديثة توفر أحدث مستويات القوة و الديناميكية الهوائية .



و الى جانب تقديمها تجربة قيادة ممتعة للسائقين ، تمكنت تويوتا جي أر ياريس موديل 2021 من الفوز بسباق بطولة العالم للراليات .

و حصلت السيارة اليابانية تويوتا GRياريس على ترقيات جديدة مذهلة من شركة Powertune Australia رفعت من قوتها ، فأصبحت تعادل قوةسيارة بورشة 911 جي تي 3 الشهيرة ، و وصلت كفائة المحرك الى 429 حصان مقابل 268 حصان .

وتم تزويدها بمضخة وقود متطورة وخزان وقود جديد لرفع كفائة المحرك بشكل أفضل ، فيما بقت أعمدة الكامات ومسامير الرأس والقضبان و باقي القطع كما هي .

و خلال أول تجربة أختبار لتويوتا GRياريس سجل المحرك الجديد 472.8 حصان و ذلك يعني أن المحرك الجديد يولد قوة تفوق 500 حصان ، و ذلك رغم أنه لم يتم تغيير المحرك الثلاثي الأسطوانات الموجود في داخلها بل تم الأكتفاء بتعديلة و تزويده بنوابض صمامات جديدة .

و تتحتوي تويوتا GRياريس على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات يرسل القوة الى العجلات الأرلابعة بنظام الدفع رباعي ، و تبلغ قدرتها على التسارع في مسافة 400 متر في غضون 10 ثوان فقط و بسرعة قصوى تصل الي 209 كلم/س .

و من الخارج جائت تويوتا GRياريس بهيكل من ثلاثة أبواب و سقف مائل من الخلف و الأمام و رفارف عملاقة تغطي العجلات الرياضية الكبيرة مقاس 18 بوصة و جناح خلفي قابل للتعديل و التركيب و عادم رياضي مزدوج الأنبوب .