النشرة الدينية| حكم الصلاة في مساجد الأضرحة.. أحكام الوشم بطريقة الميكروبليدنج.. وهذا تأويل حديث النبي " لا تطروني"

نشر القسم الديني بموقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدداً من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل الوشم حرام حتى لو لم يختلط بالدم؟ وما حكم الوشم بطريقة الميكروبليدنج؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن هناك طرائق مختلفة للوشم ، فالوشم هو الرسم بالحناء وهذا جائز، أما الوشم المحرم هو الوخز بالإبرة، أي خرق الجلد بالإبرة ووضع السوائل أو المواد داخل الجسم، فهذه السوائل تحدث لونا مع تفاعلها بالدم ، فهذا هو المحرم.

كما أن هناك طريقة حديثة للوشم وهو الوشم بطريقة الميكروبليدنج ، والكلمة معناها التجلط الدقيق، وليس المقصود معناها، ولكن الوشم في هذه الصورة يكون في طبقة الجلد العليا الأولى أو الثانية ولا يحدث اختلاط بالدم، ويزول رسم الميكروبليدنج، بخلاف الوشم المحرم الذي لا يزول مطلقا.

حكم زكاة الأسهم

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، يقول صاحبه: " ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟

وأوضحت دار الإفتاء، أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

ونوهت، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.

الصلاة في مساجد الأضرحة

قال الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة صحيحة ومشروعة والقول بتحريمها أو بطلانها قول باطل لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، مؤكدا إقرار علماء الأمة لصلاة المسلمين سلفا وخلفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساجد التي بها أضرحة من غير نكير.

جاء ذلك خلال محاضرته للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأشار إلى أن إقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلى المسجد النبوى سنة 88 هجريا.

أوضح أن المتطرفين فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بمن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تفسيرا خاطئا؛ لأن المسلم حينما يصلي في المسجد لا يقصد بذلك إلا وجه الله تعالى ولا يقصد السجود أو التعظيم لغير الله كما يسجد المشركون للأصنام أو الأوثان.

وأضاف، أن أم المؤمنين عائشة كانت تصلي طول عمرها ما بقيت في حجرتها التي دفن فيها رسول الله، وأبوها سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، ولم يثبت قط أنها خرجت منها، وصلت خارجها، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة صنيعها، ولم يثبت أنها طلبت من الخلفاء الذين أتوا بعد رسول الله أن يبنوا لها مسجدا لتصلي فيه، فهذه دلالة قاطعة على صحة صلاة المسلم بالمساجد التي بها أضرحة.

كما أوضح أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنما جاء التحريم؛ لأنهم عظموا شأنها وجعلوها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا.

هل يسرق الجن؟

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجن يحضر مجالس العلم ويستمع إليها، لكنه ليس بلص يسرق كهيئة الإنسان، موضحاً أن الجن فيه البر والفاجر، الصالح والطالح، وفيه كل شيء لكن ذلك لا يعني المشاكلة مع الإنسان في أفعاله وتصرفاته والحكم عليها.

وأشار الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي أم سي، إلى أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم بحضور الجن لجلسات العلم فقال:" قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا"، لافتاً إلى أن القرآن أخبر بأمر الأرض أثناء الطوفان فقال تبارك وتعالى :" وقيل ياأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي"، فهل البلع كما يفعل الإنسان.

وألمح إلى أن الجن له رسل من جنسه حيث أخبر تبارك وتعالى عن ذلك بقوله :"يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ"، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنسان فأخبر عن ذلك ربه بقوله:" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

معنى قول النبي لا تطروني

فسر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تطروني"، حيث أشار إلى أن الإطراء هنا أي مدحه صلى الله عليه وسلم بما فوق بشريته كأن تقول عنه يعلم الغيب أو له قدرة في تسير أعمال العباد.

ولفت الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي، إلى أن هناك حالة جفاء يتسم بها الخطاب السلفي فحين نتحدث عن سيدنا النبي، موضحاً أن السبب في ذلك ما تربوا عليه من وسواس العقيدة التي جعلتهم يفهمون أي مدح على إنه إطراء وشرك وسبب ذلك أنهم لا يستطيعون التفرقة بين صفات الخالق وصفات المخلوق.

حكم تسييد النبي في الصلاة

هل قول اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد يؤثر على صحة الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامجه لعلهم يفقهون، حيث بين أن القائل :"اللهم صل على محمد"، والقائل :" اللهم صل على سيدنا محمد"، كلاهما صلاته صحيحة ولم تفسد.

وقال الجندي خلال حلقته المذاعة على فضائية دي أم سي، اليوم، إن الأولى في العبادات أنها توقيفية أي تقال كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فلم يكن هناك أي تسييد للنبي صلى الله عليه وسلم، مشدداً هناك سيد واحد في الصلاة وهو المولى عز وجل أما خارج الصلاة فصلي على حبيبك وتاج راسك كما شئت.