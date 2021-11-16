الحكومة تستهدف زيادة تحصيل الضرائب بقيمة 983.01 مليار جنيه في الموازنة..تفاصيل

تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2021/2022 الجاري، تحصيل مبلغ 983.01 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية بزيادة تبلغ 18.233 مليار جنيه عما تم انفاقه في العام المالي الماضي حيث بلغ 964.8 مليار جنيه.



بحسب تقارير الموازنة العامة للدولة والتي اطلع ًصدي البلد" عليها، فإن الايرادات الضريبية تستحوذ علي 72.015% من إجمالي الإيرادات العامة والتي تبلغ 1.4 تريليون جنيه.



وتسعي وزارة المالية لتحصيل مبلغ 497 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 460.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 36.11 مليار جنيه.



ورفعت الحكومة مستهدفاتها من تحصيل الضرائب علي القيمة المضافة بقيمة تبلغ 390.95 مليار جنيه بانخفاض قدره 10.2 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.



وقلصت الحكومة من حجم مستهدفاتها من تحصيل الضرائب الجمركية بمقدار 5.6 مليار جنيه ليصل حجم مستهدفاتها لـ 42.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري بعد ان حصلت نحو 44.504 مليار جنيه.

