كيف يستفيد المواطن من أموال الضرائب؟.. مستشار رئيس المصلحة يوضح

قال سعيد أحمد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه هناك حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تعمل على تحصيل الضرائب ممن لا يقوم بدفع الضرائب ويحقق أرباح.

وأضاف سعيد أحمد فؤاد في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،:" ضريبة التصرف العقاري يتم تحصيلها بعد عملية بيع أي وحدة أو عقار ويتم تحصيل 2.5 % من قيمة العقار ".



وتابع سعيد أحمد فؤاد :" أموال الضرائب التي يدفعها المواطن تعود له مرة اخرى ويستفيد منها في صورة مشروعات قومية كبرى مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، إضافة إلى توفير لقاحات كورونا بالمجان للمصريين، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من الخدمات التي تنفذها الدولة لصالح المواطن ".

وأكمل سعيد أحمد فؤاد :" لدينا وحدة التجارة الإلكترونية في المصلحة لمتابعة كافة الانشطة وعمليات البيع والشراء على الانترنت ، وننصح أي مواطن يقوم بعمليات بيع وشراء إلكترونيا أن يتقدم لفتح ملف ضريبي لتحصيل الضرائب منه كي لا توقع عليه غرامات ".