بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

يحرص المشاهير دائما على التألق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والظهور بإطلالات مختلفة، ولذلك يقتني بعضهم إكسسوارات مختلفة وملابس باهظة الثمن، وأبرز تلك الإكسسوارات التي يحرص عليها المشاهير "ساعات اليد" ذات الماركات العالمية المختلفة.

ساعة أبو هشيمة

آخر من ظهر كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر صفحاته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشر صورة له، ولفتت الساعة خضراء اللون في يده أنظار متابعيه الذين بدأوا في تداولها والبحث عن ثمنها.

ساعة أبو هشيمة من ماركة وتصنيع richard mille السويدية، إصدار RM 67-02، وينتشر استخدام “ساعة ريتشارد ميل” بين الرياضيين ومتسابقي الفورميلا نظراً لما تحتويه من إمكانيات ومواصفات تناسب الرياضيين، حيث تعرض المسافات المقطوعة بالكيلومتر مع دوراتها المختلفة.

ويوجد 3 أجهزة في ساعة أبو هشيمة مقاومة للمياه ما يساعدها على مقاومته حتى 30 مترا، إضافة إلى وجود بعض القطع المصنوعة من كريستال الياقوت والهيكل المربوط في اليد للساعة مصنوع من الغزل والنسيج لتحقيق الراحة لمرتديها.

ويبلغ سعر الساعة الشهيرة $120,500، أي أن ثمنها يعادل بالجنيه المصري نحو 1.892.910 تقريبًا وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا لتداول الصورة بشكل كبير، مصحوبة بتعليقات مرحة وفكاهية حيث كتب أحد المعلقين: “مش عارف أقرأ الرقم”، فيما كتبت أخرى: “اكتبوا الرقم بالعربي مش عارفة أقرأه” وعلق ثالث قائلا: ساعة بالمبلغ ده ليه هي ساعة استجابة؟

تامر حسني أسطورة الجيل

ساعة تامر حسني بمليون و885 ألف يورو

اختار النجم تامر حسني ارتداء ساعة من ماركة "ريتشارد ميل"، على غلاف ألبومه "خليك فولاذي"، والتي تعد واحدة من مجموعة "56 رينجيت"، والتي يصل سعرها إلى مليون و885 ألف يورو، أي ما يعادل 34 مليونا و690 ألف جنيه مصري.

وتتميز الساعة بأنها مصنوعة من الكريستال الياقوتي الشفاف، بواسطة متخصصين عالميين في استعمال هذه المادة، بحسبما ذكره موقع watch site.

وتمتاز تلك الساعة بأنها مقاومة للماء، ويمكن ارتداؤها خلال ممارسة رياضة السباحة، كما أنها ذات ملمس ناعم.

ساعة عمرو دياب تحتوي على 35 ماسة

ظهر الهضبة عمرو دياب، في صور دعاية ألبومه "يا أنا يا لأ"، بإطلالة شبابية أنيقة وكان يرتدى ساعة من ماركة" Patek Philippe " والتي تتميز بأن حزامها من جلد التمساح، وصنعت الساعة من الذهب الوردي وتحتوي على 35 جوهرة، ويبلغ سعرها 95000 دولار أي ما يقرب من 1.5 مليون جنيه مصري.

ساعة محمد صلاح

يقتنى النجم المصري محمد صلاح، ساعة يد من نوع Royal Oak Concept Flying Tourbillon وأصدرت في عام 2018، أثناء حضوره الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبلغ سعرها في الوقت الحالي 170.000 دولار أمريكي، وفق موقع ablogtowatch وهى الساعة التي سلط عليها الضوء موقع سبورت تون الفرنسى وقت ظهور صلاح بها، وتعد ثاني أغلى ساعة بين ساعات لاعبي ليفربول.

ساعة محمد إمام

ظهر الفنان محمد إمام على صفحته الخاصة بموقع "انستجرام" ليعلن عن ولادة ابنته الثانية قسمت، وهو يرتدي ساعة من العلامة التجارية " Audemars Piguet "، ويصل سعر الساعة 29.830 ألف جنيه استرلينى، وفقاً لموقع " thewatchsource "، وهي مصنوعة من الاستانلس ستيل، على طراز" Royal Oak Offshore Chronograph 44mm".

ساعة نانسي عجرم



ارتدت نانسي عجرم بساعة يد سوداء من تصميم ماركة" Bulgari "الإيطالية، و يبلغ سعر الساعة 3,500 دولار أمريكي، وفقاً لموقع " thewatchcompany"، عند ظهورها بأحد برامج المسابقات الغنائية التي كانت عضوا في لجنة تحكيمها.

ساعات ياسمين صبري "براندات"

في يونيو الماضي، لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بارتدائها ساعة أثناء قيادة سيارتها، والتي تعود إلى ماركة Audemars Piguet، المتخصصة في المجوهرات والساعات، وتحديدا مجموعة Legacy.

وفي تفاصيل وشرح مميزات الساعة، التي نشرها الموقع الخاص بتلك الماركة، أشار إلى أنها مصنوعة من الذهب الأبيض من الداخل، مع فصوص الألماظ الخالصة الدقيقة، ومن الخارج "ستانلس ستيل"، ورابر من اللون الموف.

ويبلغ سعر ساعة ياسمين صبري 29300 دولار، أي حوالي 450 ألف جنيه.



وفي مايو الماضي، خطفت الفنانة الأنظار، بإطلالتين مختلفتين، بين الفستان القصير الممزوج بالورد، وبدلة رسمية باللون الكحلي، من ماركة "جيفينشي"، مع اختيارها ساعتي يد مميزتين للغاية.

في الإطلالة الأولى اختارت ياسمين صبري، ساعة من الجلد الأصفر، مرصعة بالفصوص، من علامة Franck muller جاءت بسعر 38800 دولار بما يعادل 610 آلاف جنيه.



وفي الإطلالة الثانية، اختارت ساعة من الذهب، مرصعة بالفصوص الماسية، من علامة audemars piguet بسعر 43500 دولار، بما يعادل 684 ألف جنيه.

ساعة محمد رمضان بألف ماسة

من بين أغلى ساعات المشاهير العرب، ساعة محمد رمضان من Philipe Patek، مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 ومرصعة بـ 903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها حوالي 18.2 قيراط ويقدر سعرها بحوالي 275 ألف دولار.