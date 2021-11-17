سميحة أيوب تكشف كواليس ما دار بينها وإلهام شاهين حول مسرحية «المومس الفاضلة»|فيديو

كشفت الفنانة القديرة سميحة أيوب كواليس ما دار بينها وبين الفنانة إلهام شاهين قبيل إعلان الأخيرة نيتها في إعادة إحياء مسرحية "المومس الفاضلة" قائلة: "كنا قاعدين بندردش واتكلمنا إن المسرحية دي كانت بداية لصنع مسيرتي الفنية في الأدوار الصعبة والمركبة والكلاسيكيات الكبيرة".

وتابعت: في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "إلهام قالت لي حضرتك أخرجتي أربع مسرحيات إيه رأيك أعمل المسرحية وتقومي بإخراجها؟ قلت لها "موافقة".. ومن وقتها الدنيا قامت وماقعدتش".

وواصلت: ماجبناش النص أصلاً ولا عملنا خطة ولا قرأنا والدنيا قامت وماقعدتش من وقتها ومش فاهمة ليه؟.



ورداً على سؤال الحديدي أن الفنانة إلهام شاهين جادة في إحياء المسرحية فهل ستخرجي لها العمل؟ لترد أيوب قائلة: "ليه لا؟ موافقة بس مش عارفة النواب اللي قدموا طلبات إحاطة ياريت يكون قرأوا المحتوى أصلاً".

وحول طلباتهم بتغيير الاسم قالت: " مافيش تمسك بالاسم ومافيش مشكلة"، كاشفة عن تلقيها رسالة من أحد المعارضين بعد الجدل حول الاسم قائلة: واحد باعتلي وبيقول لي إيه رأيك نسميها "الشمال الفاضلة".. تريقة وصلنا لتفاهة غير مسبوقة".

وكشفت أنها أحياناً تتابع تعليقات السوشيال ميديا لكنها لا تهتم بها ولاتملك حسابات عليها قائلة: "فقيرة ناحية السوشيال ميديا وماعنديش أكونتات".

