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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميحة أيوب: مستعدة أغير اسم مسرحية المومس الفاضلة

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

أجابت الفنانة القديرة سميحة أيوب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لو جالك عريس توافقي؟، قائلة: هنضحَّك الناس علينا.

 

وتابعت سميحة أيوب في لقائها ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة" ON ": إلهام قالت لي  حضرتك أخرجتي 4 مسرحيات، إيه رايك أعمل المسرحية وتقومي بإخراجها؟ قلت لها: موافقة، ومن وقتها الدنيا قامت وماقعدتش.

 

وواصلت: ما جبناش النص أصلاً، ولا عملنا خطة، ولا قرأنا، والدنيا قامت وماقعدتش من وقتها، ومش فاهمة ليه؟.


وردا على سؤال الحديدي، أن الفنانة إلهام شاهين جادة في إحياء المسرحية، فهل ستخرجينها لها؟؛ لترد سميحة أيوب: ليه لا؟، موافقة، بس مش عارفة النواب اللي قدموا طلبات إحاطة يا ريت يكونوا قرأوا المحتوى أصلاً.


وحول طلبات النواب بتغيير الاسم؛ قالت سميحة أيوب: "مفيش  تمسك بالاسم .. ومفيش مشكلة".

 

وكشفت ايوب عن تلقيها رسالة من أحد المعارضين بعد الجدل حول الاسم: واحد باعتلي وبيقول لي إيه رايك نسميها "الشمال الفاضلة".. تريقة وصلنا لتفاهة غير مسبوقة، وواصلت: “ المسألة مش مسألة اسم.. مسألة محتوى”.

 

وكشفت أنها أحيانا تتابع تعليقات السوشيال ميديا، لكنها لا تهتم بها، ولا تملك حسابات عليها، قائلة: "فقيرة ناحية السوشيال ميديا، وماعنديش أكونتات".
 

سميحة أيوب الفنانة القديرة سميحة أيوب الإعلامية لميس الحديدي توك شو برنامج كلمة أخيرة

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