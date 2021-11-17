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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النائبة هند حازم ناعية أحمد زيدان: كان محبًا لوطنه خدومًا لأبناء دائرته

النائب أحمد زيدان
النائب أحمد زيدان

نعت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، والذي وافته المنية عقب رحلة صراع قصيرة مع المرض.

 

وقالت النائبة هند حازم إن حزننا اليوم على فراق النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب والذي وافته المنية لا يمكن وصفه أو التعبير عنه سوى بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لأسرته ولجميع زملائنا بالمجلس.

 

وأضافت "حبيب" قائلة: إن الفقيد كان يتمتع بحُسن الخلق وحب الوطن والسعي لقضاء حاجات أبناء دائرته في مختلف المجالات.

 

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وتقدّمت النائبة هند حازم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

كان النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، توفي عن عمر يناهز الـ 34 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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