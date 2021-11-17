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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتربينا غلط .. رانيا يوسف تكشف سبب ندمها على الزواج

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حلّت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج «أسألني» عبر قناة cbc الفضائية، تحدثت فيها عن أعمالها الفنية وحياتها الخاصة. 

وقالت رانيا يوسف، إن دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو أكثر الأدوار التي حققت لها شهرة وانتشارًا في بدايتها الفنية، مشيرة إلى أن لديها في المنزل حيوانات أليفة، منها 3 كلاب، والعديد من القطط. 

وأبدت رانيا يوسف ، ندمها بسبب زيجتيها الثانية والثالثة، مشيرة إلى أنها تشعر بحظ كل السيدات السيء في الرجال، وعلقت قائلة: «إحنا اتربينا غلط وبنفهم الجواز غلط وبنفهم العلاقات غلط وبالتالي بنقرر غلط وبندفع الثمن في الآخر»، مشيرة إلى أنها تكره في الرجال عدة صفات منها: (الكذب، الخيانة، البخل، قلة المسئولية، قلة التقدير). 

مسلسل الآنسة فرح 

وبدأ عرض الجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح” للفنانة رانيا يوسف، يوم 31 أكتوبر الماضي على شاشة mbc4 وقبل العرض بـ24 ساعة على شاهد VIP. 

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

 

أبطال مسلسل الآنسة فرح 

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج ، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

وكان الفنان أحمد مجدى قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الآنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيمياء خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعد ما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعد ما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن. 

رانيا رانيا يوسف الفنانة الفنانة رانيا يوسف برنامج أسألني

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