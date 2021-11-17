عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توقع إطارا للتعاون مع موريتانيا

رئيس الأكاديمية العربية
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وقع إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الثلاثاء في نواكشوط مع وزير النقل الموريتاني محمد محمد امحيميد، ووزير الصيد والاقتصاد البحري ادي ولد الزين، مذكرة تفاهم تتضمن إطارا للتعاون المشترك ودعم قدرات مختلف القطاعات الحكومية.

وذكر بيان للحكومة الموريتانية أن المذكرة تدخل في إطار مد الجسور بين موريتانيا والأكاديمية سبيلا لتحقيق رؤية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى الاستفادة من خبرات الهيئات التعليمية العالمية عموما والخبرة العربية خصوصا.

وقال عبدالغفار إن هذه هي أول زيارة لموريتانيا يقوم بها رئيس الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1972 مؤكدا أنها ستكون انطلاقة تعاون وتنسيق ما بين الأكاديمية والحكومة الموريتانية.

من جانبه، أكد وزير النقل الموريتاني أن المذكرة تشمل العديد من المواضيع المهمة من بينها دراسة إمكانية إنشاء وتأسيس هيئة للموانئ تعنى بتسيير كافة الموانئ الموريتانية، إضافة إلى التعاون في تقديم الأعمال الاستشارية والفنية اللازمة والمشورة الضرورية للسلطة البحرية (إدارة البحرية التجارية) الموريتانية من أجل استيفاء كافة التزاماتها بموجب اللوائح والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية العالمية.

وقال إن الاتفاقية تتضمن أيضا تكوين وتأطير الكادر البشري المكلف بالتفتيش والسلامة البحرية وكذلك التعاون في تقديم الأعمال الاستشارية والفنية اللازمة لتطوير الرقابة البحرية والإرشاد في مجال استزراع الأسماك واستحداث آلية متطورة للموانئ ودعم كفاءات العاملين فيها من خلال تنظيم دورات متخصصة، إضافة إلى التعاون مع جامعة نواكشوط في مختلف التخصصات العالمية المهمة.

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 25.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحظر تطبيقين شهيرين لاختراقهما بيانات المستخدمين.. أوبو تطلق هاتف Oppo A95 رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

في ذكرى رحيله| القدر يصفع عبد المنعم إبراهيم بصدمتين قويتين

خاص| الكاتبة مي التلمساني تكشف عن أحداث روايتها القادمة: مصير العالم بعد 20 عاما من كورونا.. فيديو

توجيه الرئيس بالتوسع في حملات تطعيم "كورونا" وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين الصحف

كنت لا بحبه ولا بفكر فيه.. سميحة أيوب تكشف كيف دخلت عالم الفن|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ