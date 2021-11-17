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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف| مبادرة صوتك مسموع بعد 3 سنوات تلقت 74 ألف شكوى

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلقي شكاوي المواطنين  ومطالبهم والعمل على حلها، كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين ، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى..

 

- تلقت المبادرة 390 ألفاً و 440 رسالة منذ انطلاقها منها 74 ألفاً و 198 شكوى تم حل 71,5 ألفاً منها بنسبة 96.4% وجارى حل 2697 شكوى

-عدد شكاوى القمامة بلغت  36 ألفاً و768 شكوى بنسبة 49.6 %.

 

- شكاوى الإشغالات و بلغ عددها 23ألفاً و838 شكوى بنسبة 32.1 % 

- مخالفات البناء بلغ عددها 6823 شكوى بنسبة 9.2 % 

- التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 4920 شكوى بنسبة 6.6% 

- شكاوى الفساد وبلغ عددها 1748 شكوى بنسبة 2.4 % وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية

- بلغت الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 101 بنسبة 13.%.

- خدمة الواتس آب تلقت 326 ألفاً و 28 رسالة تضمنت 60 ألفاً و559 شكوى تم حل 59 ألفاً و 145 شكوى منها بنسبة 97.7 %و جارى حل 1414 شكوى.

-صفحة المبادرة على الفيس بوك 60 ألفاً و 345 رسالة منها 12 ألفاً و 408 شكوى تم حل 11 ألفاً و 227 شكوى منها بنسبة 90.5% .

 

- عدد المتابعين للصفحة أكثر من 66 ألف متابع.
- البريد الإلكترونى للمبادرة 4067 رسالة تضمنت1231 شكوى تم حل 1129 شكوى منها بنسبة 91.7% .

- الخط الساخن 9270 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى المقدمة .
 

- المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين .

- البناء المخالف ، والتعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات ، والفساد.

 

 - الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .


و أضاف اللواء محمود شعراوى أن صوتك مسموع ترتكز على محورين رئيسين : الأول بعنوان "ادارة مستجيبة للمواطن"حيث يكون المواطن طرفاً فاعلاً ومشاركاً فى منظومة محاربة الفساد و الإهمال و اهدار الموارد ونقص فاعلية و كفاة اداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها ، اضافة الى حق المواطن فى تقديم مقرحاته من خلال ادارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين مشيراً الى أن المحور الثانى بعنوان "ادارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"و ذلك بمعالجة المشكلات و حل الشكاوى و الرد على استفسارات المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين وذلك عبر وجود آلية دائمة لادارة المبادرة على كافة المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات .
جدير بالذكر انه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني   [email protected] .

انفوجراف صوتك مسموع 3سنوات وزارة التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء شكاوى المواطنين

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