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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصبح صعب التنبؤ بها.. الصرف الصحي بالإسكندرية: بدء نوة المكنسة بالفعل أمس

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه كان هناك شتاء فى المحافظة طوال الليل بالأمس، مشيرا إلى أنه ومن حينها يتم رفع حالة الإستعدادات القصوى لمواجهة مخاطر السيول وللتعامل مع نوة المكنسة.

وأضاف محمود نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه أصبح من الصعب التنبؤ بالتغيرات المناخية، إنما تقوم هيئة الأرصاد بإرسال بيانات أقرب لتكون صحيحة، موضحا أن نوة المكنسة الموجودة الأن بالمحافظة ليست شديدة، ولكن من المتوقع أن تشتد بداية من يوم السبت القادم على المحافظة.

وتابع أنه بمجرد إرسال الإخطار من قبل هيئة الأرصاد، ويتم نشر السيارات لتجوب المحافظة، إلى جانب تطهير الأنفاق والصرف الصحي، لافتا إلى أنه يتم الإستمرار فى هذا حتي تنتهي حالة عدم الإستقرار.

وأشار إلى أن جميع المرافق ومن ضمنها الصرف الصحي يشهد تطور كبير جدا الأن، حيث أصبح هناك أسطول من السيارات والمعدات للتعامل مع النوات، إلى جانب تحديث منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية ، وتخصيص مليار  و7 من عشرة من أجل دعم المنظومة من قبل دولة رئيس الوزراء.

الصرف الصحي بالاسكندرية حالة الإستعدادات القصوى مواجهة مخاطر السيول التغيرات المناخية هيئة الأرصاد

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